Inundações deixam 10 mortos e 18 desaparecidos no Nepal

Ao menos 10 pessoas morreram e 18 estão desaparecidas após inundações e deslizamentos de terra provocados por fortes chuvas no Nepal, informaram as autoridades do país neste sábado.

As autoridades alertaram, após o início das chuvas na sexta-feira, para possíveis inundações repentinas em vários rios.

O fluxo dos rios na capital, Katmandu, aumentou e provocou inundações em várias residências próximas das margens.