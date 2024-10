Polícia alemã desmonta esquema de pizzaria que vendia "cobertura" de cocaína

Clientes que pediam o nº 40 de uma pizzaria na cidade de Düsseldorf, na Alemanha, encontravam um ingrediente bastante inusitado como acompanhamento: uma porção de cocaína.

A polícia alemã investigava o estabelecimento desde março, quando descobriram que o local fazia parte de uma rede de tráfico de drogas na Renânia do Norte-Vestfália, o estado com maior população da Alemanha.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Por meio da investigação, autoridades descobriram que o pedido de nº 40 era o campeão de vendas do restaurante. Eventualmente, entenderam a razão: a pizza vinha acompanhada de um pacote da droga. A polícia não divulgou o valor cobrado pelo pedido, nem quais eram as outras coberturas que vinham no prato.