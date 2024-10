Homem quase é atropelado por trem na Argentina ao andar distraído com o celular

Um homem quase foi atropelado por um trem que trafegava em alta velocidade enquanto caminhava distraído, olhando para o celular, na cidade de Buenos Aires, Argentina.

Com a cabeça abaixada e os olhos fixos na tela do smartphone, o homem, que não teve a identidade confirmada, passou pelas as barreiras de proteção e por muito pouco não foi atingido pelo trem que se aproximava em alta velocidade.

Câmeras de vigilância registraram o momento impressionante em que o acidente fatal é evitado. Confira a seguir;