Inaugurado semáforo que projeta luz no chão para alertar distraídos no celular

Aos três ícones de cores (verde, amarelo e vermelho com um homem estilizado), o novo semáforo inclui a projeção no asfalto, na primeira linha das listas brancas, de uma faixa intensa de luz.

Os primeiros semáforos destinados a proteger pessoas distraídas que atravessam a rua olhando para os aparelhos celulares foram inaugurados na quinta-feira 17, na cidade de Pádua, na região de Veneto, no norte de Itália.

O objetivo, na prática, é alertar pessoas que estão eventualmente distraídas no celular e, ao começar a atravessar o sinal vermelho, ficará surpreendido com uma luz intensa na cor vermelha que verá projetada no chão. A luz só desaparecerá quando o sinal ficar verde, momento em que é permitido cruzar a rua novamente.



Sendo esta uma tecnologia experimental, os dois primeiros sistemas de proteção de pedestres foram colocados na passagem em frente ao antigo Foro Boario, na rua Corso Australia, n° 59, pela prefeitura de Prato della Valle.

Os sistemas foram fornecidos gratuitamente pela administração da empresa que fornece todos os semáforos da cidade.



Andrea Ragona, conselheiro de mobilidade de Pádua, especificou que "o uso de smartphones é realmente uma das maiores causas de distração para todos". "Sabemos que a distração é uma das principais causas de acidentes na via, infelizmente não só para os automobilistas, mas também para os pedestres e ciclistas", acrescentou.



Ele encerra dizendo que foi criada "uma barreira virtual que chama a atenção até dos mais descuidados".