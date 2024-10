Coreia do Norte e Coreia do Sul: países têm momentos de tensão esta semana

País do Norte colocou em prática medidas contra uma possível unificação dos territórios. Veja as últimas notícias sobre a guerra entre as Coreias

As tensões entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul ficaram mais evidentes esta semana, após o território do norte modificar a constituição para classificar a Coreia do Sul como um “estado hostil”. As relações entre Pyongyang e Seul passam por um de seus piores momentos em anos.

O governo do Norte anunciou, no último dia 9, que vai "fechar e bloquear permanentemente a fronteira" com Seul e fechou as agências dedicadas a uma eventual reunificação.

Na semana seguinte, em 15 de outubro, o exército sul-coreano publicou vídeos que mostram as forças do Norte explodindo trechos de duas estradas que ligavam os países. Em resposta, as Forças Armadas sul-coreanas dispararam "tiros de resposta" em seu próprio território.