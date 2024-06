Coreia do Sul provoca o Norte e envia balões com dinheiro e k-pop

Ativistas da Coreia do Sul enviam balões com itens proibidos pela fronteira Crédito: Jung Yeon-Je/AFP

Ativistas da Coreia do Sul desafiaram o governo dos vizinhos do norte enviando balões cheios com dinheiro, panfletos políticos e pen drives com músicas do gênero sul-coreano k-pop. A ação aconteceu na madrugada desta quinta-feira, 6, desenvolvida pelo grupo de ativistas Fighters For Free North Korea (Combatentes pela Coreia do Norte Livre). Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine O grupo é conhecido pela estratégia de enviar objetos à população do norte por meio de infláveis de gás hélio. A ação foi uma resposta à Coreia do Norte pelo envio de balões com lixo na última semana, mas os ativistas têm enviado coisas proibidas no país há anos.