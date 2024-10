México: prefeito local é decapitado 6 dias após assumir cargo

Alejandro Arcos Catalán, prefeito de Chilpancingo, no México, horas antes de ser assassinado Crédito: Reprodução/ Facebook: Alejandro Arcos Catalán

ATENÇÃO: Este conteúdo apresenta temas sensíveis que podem ser perturbadores para alguns leitores. Se acha que pode ser impactado pela temática, sugerimos cautela ao prosseguir. O prefeito de uma cidade no sul do México foi assassinado seis dias após assumir o cargo, informaram as autoridades no domingo, 6. Este é o mais recente de uma série de ataques a políticos no país latino-americano. O assassinato do prefeito de Chilpancingo, Alejandro Arcos Catalán, "nos enche de indignação", escreveu a governadora do estado de Guerrero, Evelyn Salgado, nas redes sociais, sem fornecer mais detalhes sobre as circunstâncias. A mídia local informou que Arcos foi decapitado, mas não houve confirmação oficial.

Guerrero, um dos estados mais pobres do México, sofre há anos com a violência ligada com as disputas territoriais entre cartéis, que lutam pelo controle da produção e do tráfico de drogas. No ano passado, 1.890 assassinatos foram registrados no estado, que abriga a cidade turística de Acapulco, outrora um refúgio dos ricos e famosos, agora atormentada pelo crime.

Prefeito esteve sob proteção da segurança nacional As publicações em suas redes sociais foram constantes desde que assumiu a função de prefeito. Horas antes de ser assassinado, Alejandro Arcos Catalán fez diversas postagens nas quais era visto atendendo à emergência das pessoas afetadas pelo furacão John.

Em Tepechicotlán, foi montada uma brigada especial para reabilitar estradas e restaurar serviços essenciais. Ele também fez um registro detalhado dos danos.

Nas imagens, foi possível constatar que Alejandro estava acompanhado por membros da Guarda Nacional, mas não se sabe se eles apenas o protegeram durante a viagem ou se o acompanharam em outros deslocamentos posteriores. Cena do crime brutal Horas depois, imagens do crime começaram a circular nas redes sociais, provocando uma onda de indignação. Posteriormente, foi confirmado que a vítima era Alejandro Arcos Catalán. Os restos mortais de Arcos Catalán foram encontrados no bairro Villas del Roble, onde seu corpo decapitado foi achado. O relato da descoberta ocorreu por volta das 17h, no horário local, quando as autoridades foram informadas sobre a presença de uma cabeça humana em uma caminhonete.