Quatro mortos após ataque a centro de reabilitação de dependentes químicos no México

“Neste lamentável acontecimento, quatro pessoas perderam a vida e outras cinco ficaram feridas. A denúncia foi imediatamente atendida por elementos da polícia municipal”, indicou o governo local no boletim.

O crime ocorreu na noite de terça-feira na cidade de Salamanca, quando indivíduos armados invadiram as instalações onde se encontravam os reclusos e os responsáveis do centro de reabilitação, detalhou o governo municipal em comunicado.

Quatro pessoas morreram e outras cinco ficaram feridas após um ataque a um centro de detenção para pessoas dependentes no violento estado mexicano de Guanajuato (centro), informaram as autoridades locais na quarta-feira.

Após o ataque, a polícia e os agentes da Guarda Nacional “iniciaram uma perseguição para encontrar os responsáveis”, acrescentou a autoridade, enquanto paramédicos da Cruz Vermelha atenderam as vítimas.

Os corpos de três dos falecidos foram deixados no interior do local e outro estava caído na via pública, segundo boletins de ocorrência.

Durante a fuga, os agressores lançaram pontas de metal para furar os pneus dos veículos das forças de segurança, impedindo-as de alcançá-los, detalhou o governo municipal.