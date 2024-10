Dois americanos ganham o Prêmio Nobel de Medicina por avanços na regulação genética

O Prêmio Nobel de Medicina foi entregue nesta segunda-feira (7) aos americanos Victor Ambros e Gary Ruvkun pela descoberta do microRNA, um novo tipo de molécula de RNA que desempenha um papel fundamental na atividade genética.

Ambros, com 70 anos, e Ruvkun, com 72, publicaram suas descobertas sobre "um novo nível de regulação genética" em dois artigos separados em 1993, que foram decisivas.

O segundo laureado, o seu compatriota Victor Ambros, mostrou o mesmo entusiasmo. "Uau! Isso é incrível! Eu não sabia", disse ele ao repórter do SR que deu a boa notícia.

Cada célula contém os mesmos cromossomos e, portanto, exatamente o mesmo conjunto de genes e informações. A regulação genética permite que cada célula selecione apenas as informações relevantes.

Os dois pesquisadores, que colaboram entre si, mas trabalham separadamente, realizaram sua pesquisa utilizando um verme 'C. elegans', de um milímetro, para determinar por que e quando ocorrem mutações celulares.

Esta descoberta incentivou "muitos testes (que estão) em curso, não só contra o câncer, mas também contra outras doenças (...), porém, não há nada próximo de uma aplicação real", disse Gunilla Karlsson Hedestam, professora do Instituto Karolinska.

A temperada destes prestigiados títulos continuará na terça-feira com as premiações em Física, Química na quarta-feira, antes da mais esperada, Literatura, na quinta-feira, e da Paz, na sexta-feira. O prêmio de Economia, criado mais recentemente, encerra a série na próxima segunda-feira.

No ano passado, o Prêmio Nobel da Medicina foi atribuído à húngara Katalin Kariko e ao americano Drew Weissman pelo desenvolvimento da tecnologia de RNA mensageiro que abriu caminho às vacinas da Pfizer/BioNTech e Moderna contra a covid-19.

O Nobel da Paz, o de maior destaque, nunca foi tão difícil de prever, com catástrofes se multiplicando por todo o planeta.

Dan Smith, diretor do Instituto Internacional de Pesquisa para a Paz de Estocolmo (Sipri), é favorável a um "ano branco", ou seja, a não concessão do prêmio, como já aconteceu 19 vezes em toda sua história, a última em 1972, durante a Guerra do Vietnã.

"Talvez seja hora de dizer: 'Sim, muitas pessoas trabalham muito, mas sem resultados e precisamos que mais pessoas e líderes mundiais acordem e percebam que estamos em uma situação extremamente perigosa'", disse à AFP.