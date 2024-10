"Guru da cloroquina" perde registro de médico na França

A ANSM afirmou à época que as regras da atuação médica não eram respeitadas pelo profissional. "As regras éticas não têm sido sistematicamente respeitadas, impossibilitando assegurar a proteção das pessoas a um nível suficiente e conforme exigido pela regulamentação", afirmou à agência à época.



Didier já tinha admitido em janeiro de 2021, que a cloroquina não reduzia a probabilidade de mortalidade no quadro de Covid-19. O médico publicou uma carta no site do Centro Nacional de Informações sobre Biotecnologia, da França, onde ele admitia o uso ineficaz do medicamento para Covid-19.



O Conselho Nacional da Ordem dos Médicos da França (CNOM) denunciou Didier e outros cinco profissionais médicos por charlatanismo em dezembro de 2020 por comentários considerados duvidosos sobre a pandemia de covid–19.