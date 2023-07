Grupo de médicos que defendeu o uso de cloroquina investe no discurso antivacina

A Associação Médicos pela Vida (MPV), que já foi condenada pela Justiça por danos à saúde pública ao fazer propaganda de medicamentos sem comprovação científica contra a Covid-19, está trabalhando em cima da propagação de discursos antivacina, em um período em que o Brasil se encontra com a cobertura vacinal em queda.

Durante a pandemia, o grupo de médicos defendeu o uso de hidroxicloroquina e ivermectina, medicamentos sem comprovação científica que não servem para o tratamento da Covid-19. Agora, a entidade reproduz estratégias de médicos negacionistas de outros países, além de apoiar e fazer propaganda de empresas “terapias alternativas”.

Estes "tratamentos" sugerem a utilização de produtos feitos por estas empresas a quem não quer se vacinar ou a quem desejar passar por um “detox vacinal”. A MPV surgiu em 2020, ainda no início da pandemia, com a proposta de defender o uso de hidroxicloroquina e ivermectina no tratamento de pacientes diagnosticados com o então novo coronavírus.

No ano de 2021, a entidade publicou um informe publicitário defendendo o “kit covid”, o conjunto de medicamentos que não possuem eficácia alguma contra o vírus. Ainda em 2021, em meio à Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da pandemia feita no Senado, descobriu-se que o anúncio recebeu R$ 700 mil em patrocínio da Vitamedic, um dos laboratórios que produzem ivermectina no Brasil.