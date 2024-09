Trump faz discurso 'sombrio' contra migrantes e ofende Kamala Harris

O tema é considerado um ponto fraco da democrata nas pesquisas, que mostram um empate entre a democrata e o republicano para as eleições de 5 de novembro.

Trump tentou contra-atacar Kamala depois que ela visitou a fronteira EUA-México na sexta-feira e prometeu fazer mais para controlar os pedidos de asilo e as entradas de migrantes sem documentos.

Donald Trump afirmou no sábado (28) que a rival democrata Kamala Harris tem uma "deficiência mental" e afirmou que os migrantes ilegais estão soltos para degolar os americanos em suas próprias casas, ao intensificar a retórica racial, com a qual tenta retornar à presidência dos Estados Unidos.

Durante um evento de campanha na cidade de Prairie du Chien, Wisconsin, Trump, 78 anos, culpou Kamala e o presidente Joe Biden por uma "invasão" de criminosos violentos.

O sentimento anti-imigração, presente nos discursos de Trump desde 2016 e em áreas do país com população majoritariamente branca e que enfrentam uma crise econômica, se torna vez mais extremo com a aproximação das eleições.

"Joe Biden ficou mentalmente debilitado. Kamala nasceu assim. Ela nasceu assim. E se você pensar sobre isso, apenas uma pessoa com deficiência mental poderia ter permitido que isso acontecesse com nosso país", disse.