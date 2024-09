Hezbollah afirma que lançou foguetes contra o norte de Israel

Movimento islamista libanês Hezbollah anunciou neste domingo, 29, que lançou foguetes no norte de Israel

A organização pró-Irã, cujo líder Hassan Nasrallah morreu em um bombardeio israelense na sexta-feira, 27, afirmou que lançou "séries de foguetes" contra Safed "em defesa do Líbano e do seu povo" e em resposta aos ataques israelenses no Líbano.

Ataque em Beirute mata Hassan Nasrallah

O Exército de Israel matou o líder do Hezbollah, Sayyed Hassan Nasrallah, em um ataque aéreo em Beirute, desferindo um duro golpe no grupo apoiado pelo Irã, que se recupera de uma crescente campanha de ataques israelenses.

Israel informou que eliminou Nasrallah no ataque ao quartel-general do comando central do grupo, nos subúrbios ao sul de Beirute, na sexta-feira, 27. O Hezbollah confirmou que ele foi morto, sem dizer como.

A morte do líder não é apenas um duro golpe para o Hezbollah, mas também para o Irã, removendo um aliado influente que ajudou a transformar o Hezbollah no eixo de grupos aliados de Teerã no mundo árabe.