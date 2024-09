Cápsula de suicídio assistido: o que é e por que houve prisões na Suíça?

A cápsula de suicídio "Sarco" tem sido motivos de debates na Suíça. Uma mulher de 64 anos foi a primeira a utilizar a estrutura Crédito: ARND WIEGMANN / AFP

Alerta de gatilho: essa matéria aborda assuntos relacionados a suicídio. Se você está passando por depressão ou tendo pensamentos suicidas, ligue para o Centro de Valorização da Vida (CVV) pelo número 188. As ligações são gratuitas. A polícia suíça prendeu várias pessoas envolvidas no uso cápsula "Sarco", na região de Schaffhausen, no norte do país. Elas foram detidas suspeitas de incitar e auxiliar uma mulher de 64 anos a tirar a própria vida na última segunda-feira, 23. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora De acordo com a empresa responsável, apenas Florian Willet, copresidente da organização, estava presente no momento. Ele descreveu a morte como “pacífica, rápida e digna”.

O equipamento foi criado pela empresa The Last Resort, divulgado em julho deste ano. Com um design moderno, pode ser montado em qualquer lugar. Segundo o grupo, a americana que o utilizou o sofria com sistema imunológico gravemente comprometido. Esta foi a primeira vez que a estrutura foi utilizada. As informações são da BBC News Brasil. O suicídio assistido e a eutanásia são regidos por regras específicas na Suíça, o que tem gerado debate sobre a cápsula Sarco. A polícia confiscou o dispositivo e o corpo da vítima no local.

Leia mais Deputados espanhóis aprovam eutanásia e suicídio assistido Sobre o assunto Deputados espanhóis aprovam eutanásia e suicídio assistido Cápsula de eutanásia: empresa se defende das acusações

A empresa afirma que a cápsula pode ser operada exclusivamente pela pessoa que deseja acabar com a própria vida, sem a necessidade de supervisão médica — o que configuraria a prática como suicídio assistido e não como eutanásia. Neste caso, o procedimento seria considerado legal na Suíça. (Entenda abaixo a diferença entre eutanásia e suicídio assistido.)

Em 2023, aproximadamente 1.250 pessoas optaram pelo suicídio assistido no país, segundo a mídia suíça. O alerta sobre o suicídio foi dado por um escritório de advocacia, mas o número de pessoas presas e suas identidades não foram divulgados.

Como funciona a cápsula Sarco, utilizada na Suíça? O método mais utilizado para o suicídio assistido na Suíça é a ingestão de líquidos que provocam a morte. Já a cápsula Sarco funciona por meio do sistema respiratório.