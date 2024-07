Primeira cápsula de suicídio assistido poderá ser usada em 2024

A cápsula de suicídio assistido, Sarco, pode ser utilizada pela primeira vez no final do ano na Suíça, anunciou, nesta quarta (17), a organização promotora The Last Resort. O suicídio assistido é legalizado na Suíça em condições específicas. No entanto, o país europeu foi abalado por uma polêmica em torno de uma invenção que permite às pessoas dar fim a suas próprias vidas. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Essa ferramenta de aspecto futurista chamada Sarco, de sarcófago, foi projetada para que as pessoas possam tirar a própria vida pressionando um botão que libera nitrogênio dentro da cápsula.

O diretor do The Last Resort, Florian Willet, declarou que Sarco oferecerá "um espaço seguro para morrer pacificamente" e acrescentou que ele próprio espera utilizá-la ao final de sua vida. "Não posso imaginar uma forma mais bonita de respirar ar sem oxigênio até cair no sono eterno", disse ele à imprensa. A pessoa que deseja morrer deve passar primeiro por uma avaliação psiquiátrica. Uma vez que a solicitação é aprovada, a pessoa entra na cápsula, fecha a tampa e após responder uma série de perguntas aperta o botão que causará sua morte, explicou Nitschke.