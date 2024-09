Exército Israelense fecha escritório da Al Jazeera em Ramallah na Cisjordânia Crédito: Reprodução/ Al Jazeera

A emissora de televisão catariana Al Jazeera mostrou ao vivo neste sábado, 21, à noite, quando tropas de Israel invadiram seu escritório e ordenaram o fechamento da emissora no país. A rede de TV é a maior emissora do mundo em língua árabe e é financiada pelo governo do Catar. As imagens que foram transmitidas ao vivo mostraram homens do exército invadindo a sede da emissora e entregando uma ordem militar de fechamento por 45 dias, pouco antes da transmissão ser interrompida.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora De acordo com informações da emissora, os soldados confiscaram documentos, equipamentos e bens do escritório. Bem como estão impedindo os jornalistas de divulgarem as informações do fechamento. Os colaboradores da rede foram obrigados a deixarem o local.

Apesar de juridicamente e segundo o direito internacional a Cisjordânia não fazer parte do território israelense, a área se encontra em boa parte colonizada por judeus. A cidade onde o escritório se encontrava tem jurisdição da Autoridade Nacional Palestina, mas a segurança é feita por forças israelenses. Leia Também | Netanyahu diz que Israel vai devolver a segurança a moradores do norte do país, em referência ao Hezbollah

Esse é mais um capítulo na disputa entre o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, e a emissora catariana, sendo a segunda ação dessa natureza realizada por forças do governo desde a eclosão da guerra entre o Hamas e Israel na Faixa de Gaza.

A rede já foi acusada por Netanyahu de ter participado dos ataques de 7 de outubro de 2023. A emissora negou tais acusações. O Sindicato dos Jornalistas Palestinos se manifestou sobre o caso condenando a incursão na sede da emissora. "Essa decisão militar arbitrária é uma nova agressão contra o trabalho jornalístico e os meios de comunicação", disse o comunicado. A polícia de Israel já havia fechado a sede de transmissão da emissora que fica em Jerusalém oriental, em maio deste ano, quando, na ocasião, confiscou equipamentos, impedindo as transmissões no país e bloqueando o site de notícias. Até então Israel nunca havia fechado a operação de uma emissora estrangeira no país.