Netanyahu diz que Israel vai devolver a segurança a moradores do norte do país, em referência ao Hezbollah

Benjamin Netanyahu, primeiro-ministro de Israel, disse neste domingo, 22, que seu país avançou contra o grupo extremista libanês Hezbollah, e que a ofensiva só irá parar quando o norte do país estiver seguro para a população israelense voltar para suas casas. “Nós atacamos o Hezbollah com uma série de golpes que [o grupo] não imaginava”, avisou.

As regiões do norte de Israel, próximo à fronteira com o Líbano, foram evacuadas devido às trocas de ataques entre o exército israelense e o grupo extremista. “Se o Hezbollah não recebeu a mensagem – eu lhe asseguro – eles receberão a mensagem. Estamos determinados a devolver nossos cidadãos do norte para suas casas em segurança”, disse Netanyahu.

O ministro da defesa do estado judeu, Yoav Gallant, afirmou que o país não vai recuar após o assassinato de integrantes do grupo em um ataque em Beirute, capital libanesa.