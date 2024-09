Enchentes na Europa Central causam mortes e evacuação

Inundação em Jesenik, na Tchéquia, neste domingo, 15 Crédito: David W Cerny/Reuters/divulagação

Desde quinta-feira, 12, a Europa Central e Oriental tem sido atingida por ventos fortes e chuvas intensas. Milhares de pessoas tiveram que sair de suas casas e outras estão sem energia elétrica. Há previsão de chuva até segunda-feira, 16.

Países como Romênia, Polônia e Áustria, que declaram emergência em várias regiões, registram cerca de sete mortes. A Tempestade Boris, como vem sendo chamada, também afeta Eslováquia, Hungria e República Tcheca. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora As áreas desses países e, também, da Hungria e Eslováquia têm sido atingidas por ventos fortes e chuvas intensas. Regiões como República Tcheca e Polônia enfrentam a pior enchente em quase três décadas.

Na Romênia foram encontrados quarto corpos na região mais afetada, Galati, no Sudeste do país, teve cerca de cinco mil casas foram danificadas. Centenas de pessoas foram resgatadas em 19 partes do país. Os serviços de resgate divulgaram um vídeo de casas inundadas de um vilarejo às margens do rio Danúbio. "Esta é uma catástrofe de proporções épicas", disse Emil Dragomir, prefeito do vilarejo de Slobozia Conachi, em Galati, onde, segundo ele informou, 700 casas foram inundadas. Marcel Ciolacu, o primeiro-ministro, está visitando a área devastada, mas por enquanto o presidente Iohannis enviou suas "condolências às famílias em luto". A vizinha Eslováquia também declarou estado de emergência na capital, Bratislava.

Na Polônia, cerca de 1,9 mil pessoas tiveram que ser evacuadas. A região de Klodzko contabiliza cerca de 17 mil residências sem energia. Na cidade histórica de Glucholazy, o prefeito ordenou a “evacuação compulsória” na manhã deste domingo. No sábado, autoridades polonesas também fecharam o posto de fronteira da cidade de Golkowice com a República Tcheca depois que um rio transbordou, fechando estradas e a circulação de trens na linha que liga Prudnik a Nysa. A Áustria, registrou ventos de 146 quilômetros por hora no sul do país. Bombeiros estão na capital Viena desde sexta-feira para limpar estradas bloqueadas por detritos da tempestade e bombear água dos porões, informou a mídia local.