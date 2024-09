Tempestade Boris deixa pelo menos um morto na Polônia

Uma pessoa morreu afogada na Polônia e outras quatro estão desaparecidas na República Tcheca, atingida por fortes chuvas e inundações causadas pela tempestade Boris, segundo autoridades de ambos os países neste domingo (15).

A tempestade atinge o centro e o leste da Europa, provocando danos e inundações na República Tcheca, Eslováquia, Polônia e Romênia, onde deixou quatro mortos no sudeste do país no sábado.

Milhares de pessoas foram evacuadas e as operações continuaram neste domingo na Polônia e na República Tcheca, onde milhares de casas estavam sem eletricidade.