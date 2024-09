Beterraba de 18 quilos se destaca em batalha de vegetais gigantes na Inglaterra

Competição acontece anualmente e faz parte de uma tradição de quase cinco décadas, sendo organizada pela Sociedade de Jardinagem do Norte do país europeus

Uma disputa inusitada ocorreu durante o festival Harrogate Autumn Garden Show, na cidade da Inglaterra, na sexta-feira, 13. Na ocasião, agricultores britânicos disputaram para ver quem tinha o maior vegetal de todos e uma beterraba de 18,8kg esteve entre os vencedores da competição.

Competição de "vegetais gigantes" acontece na Inglaterra Crédito: Reprodução | Instagram @harrogateflowershow

De acordo com o portal Uol, a batalha acontece anualmente e o evento faz parte de uma tradição de quase cinco décadas, sendo organizado pela Sociedade de Jardinagem do Norte do país europeu.