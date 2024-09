Kamala Harris foca em propostas e no currículo ao se aproximar do eleitorado negro

A vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, vem adotando a estratégia de enfatizar suas propostas políticas e o seu currículo para o eleitorado negro, em vez de destacar no discurso a sua identidade enquanto uma mulher negra. Assessores e aliados de Harris dizem que, com uma campanha realizada em um tempo menor neste ano, é mais interessante focar nos eleitores do que em si mesma. Fonte: Associated Press