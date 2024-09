Greta Thunberg é presa na Dinamarca após protestos pró-Palestina

Greta Thunberg participou de diversos protestos em apoio aos palestinos Crédito: Johan Nilsson/AFP

A ativista climática sueca Greta Thunberg foi presa durante uma manifestação pró-Palestina em Copenhague, capital da Dinamarca, na manhã desta quarta-feira, 4. Ela estava entre as seis pessoas que foram presas na universidade local enquanto protestavam contra as conexões da instituição com Israel. "'Estudantes Contra a Ocupação' e eu estamos no prédio administrativo da Universidade de Copenhague", escreveu Greta na manhã de quarta-feira em um vídeo compartilhado em seu Instagram. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O grupo estudantil está exigindo que a Universidade de Copenhague encerre todas as suas parcerias e colaborações com universidades israelenses e outras instituições.

Greta Thunberg e outros ativistas tentam bloquear uma planta de gás e petróleo na Noruega; VEJA

O canal dinamarquês TV2 publicou um videoclipe de Thunberg sendo detida e colocada na parte de trás de uma van da polícia. A polícia local não confirmou a identidade de nenhum dos presos, mas um porta-voz do Students Against the Occupation disse à Reuters que Thunberg havia sido detida pela polícia. A polícia de Copenhague disse que Thunberg era parte de um grupo de aproximadamente 20 manifestantes que se reuniram dentro de um prédio administrativo da universidade. Cinco pessoas foram presas além de Thunberg, de acordo com a mídia dinamarquesa.

Exército israelense atacou Greta No ano passado, os militares israelenses criticaram Thunberg depois que ela manifestou apoio aos palestinos após a guerra em Gaza, que matou mais de 40.680 palestinos — a maioria mulheres e crianças. Em dezembro, Thunberg condenou veementemente Israel, acusando-o de cometer crimes de guerra e genocídio à medida que sua ofensiva em Gaza se intensificava. Por justiça e paz, os jovens vão à COP16 de Biodiversidade; ENTENDA



Recentemente, a ativista foi presa em Malmö, na Suécia, enquanto protestava contra a participação de Israel no concurso Eurovision na cidade. Naquele protesto, realizado horas antes da final da competição, os manifestantes seguravam cartazes acusando Israel de cometer genocídio na Faixa de Gaza e alegavam que "o Eurovision celebra o genocídio". Greta Thunberg: quem é a ativista Greta Thunberg é uma ativista ambiental. Ela nasceu em Estocolmo, Suécia, em 2003. Quando tinha oito anos, começou a aprender sobre as mudanças climáticas.