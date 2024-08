Greta Thunberg e outros ativistas tentam bloquear uma planta de gás e petróleo na Noruega

A ativista sueca Greta Thunberg participou, neste sábado (24), junto de outros manifestantes e membros da Extinction Rebellion da tentativa de bloquear uma planta de processamento de gás e petróleo do gigante energético norueguês Equinor, no sudoeste do país.

Oito caiaques e três lanchas motorizadas entraram em uma área de segurança fora da planta de tratamento de Karsto para "impedir o funcionamento normal dos petroleiros", afirmou o Extinction Rebellion Norway nas redes sociais.

Ativistas, entre eles Thunberg, também se reuniram em frente à planta para bloquear as portas.