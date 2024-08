'Corredor da Filadélfia', uma zona de separação estratégica entre Gaza e Egito

Uma estreita faixa de terra ao longo da fronteira entre a Faixa de Gaza e o Egito tornou-se o principal obstáculo nas negociações para uma trégua entre Israel e o movimento islamista Hamas, no poder naquele território palestino.

Israel tomou o controle operacional do corredor da Filadélfia em maio, em meio à guerra desencadeada em 7 de outubro de 2023 por uma incursão mortal de comandos islamistas no sul do país. O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, pretende que suas tropas permaneçam no local de forma permanente.

A rota de patrulhas, construída pelo Exército israelense durante sua segunda ocupação da Faixa de Gaza (1967-2005), percorre 14 quilômetros ao longo da fronteira e tem 100 metros de largura no seu ponto mais estreito.