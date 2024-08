Empresa canadense encontra um dos maiores diamantes do mundo em Botsuana

Um dos maiores diamantes já encontrados até hoje, de 2.492 quilates e que mal cabe na palma da mão, foi encontrado em uma mina Botsuana, maior produtor africano deste tipo de pedra preciosa, anunciou nesta quinta-feira a empresa de mineração canadense Lucara.

O diamante, encontrado na mina de Karowe, nordeste do país, é "um dos maiores diamantes brutos já descobertos", afirmou a empresa em um comunicado.

Também é o maior diamante encontrado em Botsuana, destacou a presidência do país do sul do continente africano em outro comunicado.