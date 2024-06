África propõe rever arquitetura financeira internacional para acelerar desenvolvimento mundial

Debate sobre dívidas soberanas e financiamento, com foco nas iniciativas e propostas do continente, acontece paralelamente à reunião de grupo do trabalho do G20

O representante da África na Trilha das Finanças do G20, Oliver Pognon, defendeu uma revisão da arquitetura financeira internacional que promova o desenvolvimento de países daquele continente, dentre outras nações em desenvolvimento, em coletiva de imprensa realizada em Fortaleza.

A declaração foi dada após reunião inédita liderada por representantes africanos, que ocorre paralelamente à 3ª Reunião do Grupo de Trabalho de Arquitetura Financeira Internacional do G20, o grupo das 20 maiores potências econômicas mundiais, além da União Europeia e, desde setembro do ano passado, também da União Africana. O Brasil está presidindo o grupo de forma temporária, em mandato de um ano, que se encerrará em 30 de novembro de 2024.

O debate liderado por representantes africanos tratou de dívidas soberanas e financiamento do desenvolvimento, entre outros temas, a partir das perspectivas dos países daquele continente. Para Oliver Pognon, que é também CEO da ALSF, sediada na Costa do Marfim, “a arquitetura internacional precisa ser revista para que o continente africano possa ter todas as suas potencialidades aproveitadas da melhor maneira”.