EUA: Menino de 3 anos é encontrado sem vida após ser esquecido pelo pai

Um menino de três anos de idade foi encontrado morto após ser deixado dentro de um carro fechado em um estacionamento, na vila de Vicksburg, localizada no Condado de Kalamazoo, no estado do Michigan, nos Estados Unidos. O garoto foi esquecido no veículo pelo pai, que foi fazer compras. As investigações apontam que a morte foi causada pela exposição prolongada ao calor dentro do automóvel. Os policiais foram acionados até o local do ocorrido, que aconteceu na última terça-feira, 13, por volta das 15h. O pai do garoto estaria fazendo compras, e deixou o filho trancado dentro do automóvel.