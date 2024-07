Senador democrata Bob Menéndez é condenado por corrupção nos Estados Unidos

O senador democrata Bob Menéndez, dos Estados Unidos, foi condenado nesta terça-feira, 16, por todas as acusações em seu julgamento por corrupção, incluindo aceitar propinas em ouro e dinheiro de três empresários de Nova Jersey e atuar como agente estrangeiro para o governo do Egito. Segundo a Promotoria, o senador de Nova Jersey, de 70 anos, abusou do poder de seu cargo para proteger aliados de investigações criminais e enriquecer associados, incluindo sua esposa, por meio de atos que incluíram reuniões com autoridades de inteligência egípcias e suavizaram sua posição em relação ao país, ao mesmo tempo em que acelerava seu acesso a milhões de dólares em ajuda militar dos Estados Unidos. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine O senador pode passar o resto de sua vida atrás das grades pois, combinadas, as condenações podem chegar a uma pena máxima de 222 anos, segundo o tribunal. Está previsto que o juiz do caso, Sidney H. Stein, anuncie a sentença em 29 de outubro.

Ao sair da corte, o senador anunciou que vai recorrer da decisão. "Nunca violei meu juramento público. Nunca fui outra coisa além de um patriota do meu país e para o meu país. Nunca, nunca fui um agente estrangeiro", disse Menendez para jornalistas do lado de fora do tribunal. Durante uma busca à casa da família de Menéndez em 2022, a polícia encontrou cerca de 480 mil dólares (R$ 2,6 milhões, na cotação atual) em dinheiro escondido em roupas, sapatos e em um cofre, bem como 13 barras de ouro avaliadas em 150 mil dólares (R$ 814 mil) e um carro Mercedes Benz. Segundo a Promotoria, o senador usou seu poder e influência entre 2018 e 2022, quando era presidente do Comitê de Relações Exteriores do Senado, para ajudar, junto com sua esposa Nadine Arslanian, os empresários Wael Hana, Fred Daibes e José Uribe, em troca de propina.

Mais chocantes, porém, foram as alegações de que Menendez havia conquistado parte disso ao usar sua posição poderosa no Comitê de Relações Exteriores do Senado para beneficiar o Egito, um importante aliado dos EUA, mas frequentemente sujeito a críticas americanas por supostas violações de direitos humanos. O senador Menendez, disseram os promotores, tomou medidas para se insinuar com autoridades egípcias, incluindo fornecer-lhes informações sobre a equipe da Embaixada dos EUA no Cairo e escrever uma carta fantasma para colegas senadores encorajando-os a suspender um bloqueio de US$ 300 milhões em ajuda militar. Menendez não testemunhou no julgamento de nove semanas, mas insistiu publicamente que estava apenas fazendo seu trabalho como presidente do Comitê de Relações Exteriores do Senado. Ele disse que as barras de ouro encontradas em sua casa em Nova Jersey pelo FBI pertenciam à sua esposa, Nadine Menendez. Ela também foi acusada, mas seu julgamento foi adiado para que ela pudesse se recuperar da cirurgia de câncer de mama. Ela se declarou inocente. Uribe, o terceiro acusado, declarou-se culpado de presentear o automóvel Mercedes, avaliado em 60 mil dólares (R$ 325 mil) antes do julgamento e colaborou com a acusação contra o senador e sua esposa. Pedido de renúncia Trata-se de uma queda em desgraça para este político influente, que renunciou à presidência da Comissão de Relações Exteriores quando o caso veio à tona em outubro do ano passado, mas manteve sua cadeira no Senado.

O resultado do julgamento levou um coro de democratas a pedir a renúncia de Menendez, incluindo o líder da maioria no Senado, Chuck Schumer, o senador júnior de Nova Jersey, Corey Booker, e o indicado do partido para substituir Menendez, o deputado Andy Kim. O Comitê de Ética do Senado, enquanto isso, concluirá sua própria investigação de Menendez "prontamente" e considerará uma "gama completa de ações disciplinares", de acordo com uma declaração do democrata Chris Coons e do republicano James Lankford, presidente e vice-presidente do comitê. A investigação adiciona mais pressão sobre Menendez para renunciar voluntariamente. Senador desde 2006 e ex-integrante da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos durante 14 anos, Menéndez foi um feroz opositor da normalização de relações com Cuba, inimigo ferrenho de Venezuela e China, e firme defensor de Israel.