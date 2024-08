Manifestantes "vomitam" lodo verde em protesto contra a contaminação de lago; entenda

Um ato organizado por ativistas ambientais em frente a uma fábrica da Moy Park, em Craigavon, na Irlanda do Norte, chamou a atenção da imprensa internacional por um detalhe inusitado: ter sido protagonizado por ativistas "vomitando" como forma de protesto contra a contaminação de um lago na região.

A manifestação contou com uma dramatização em que os ativistas simulavam vômito do lado de fora da fábrica. A organização do ato foi feita pelo Slí Eile, que se descreve como um grupo ativista de ação climática anticapitalista.

De acordo com o grupo, mais de 100 pessoas participaram da ação, que teve como objetivo principal destacar "o papel importante da pecuária industrial na 'morte do Lough Neagh' e na aceleração do colapso climático".