A processadora norte-americana de frango Pilgrim's Pride, controlada pela brasileira JBS, obteve lucro líquido de US$ 326,3 milhões, ou US$ 1,37 por ação, no segundo trimestre de 2024, informou a companhia na quarta-feira, 31, depois do fechamento do mercado financeiro. O resultado representa aumento de 440% ante igual período do ano passado, quando a companhia lucrou US$ 60,46 milhões, ou US$ 0,25 por ação.

Em termos ajustados, a companhia teve lucro de US$ 398 milhões, ou US$ 1,67 por ação, em comparação a US$ 105,3 milhões, ou US$ 0,44 por ação, um ano antes. A receita líquida aumentou 5,8% na mesma comparação, para US$ 4,56 bilhões.

O Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) ajustado cresceu 163,7%, para US$ 655,9 milhões - o maior já registrado pela companhia em um trimestre. A margem Ebitda ajustado aumentou 8,6 pontos porcentuais, passando de 5,8% para 14,4%.