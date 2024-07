Quem precisa de machos? Fêmeas de tubarões têm filhotes sozinhas na Itália

Um grupo de pesquisadores italianos informou o primeiro nascimento por partenogênese, ou seja, sem fecundação, de um tubarão de uma espécie em risco, Mustelus mustelus, comumente conhecida como cação-liso ou caneja.

"Este estudo inclui o primeiro caso de partenogênese facultativa", com essa espécie de tubarão classificada pela União Internacional para a Conservação da Natureza (UICN) como ameaçada de extinção, apontam os cientistas no estudo, publicado esta semana no portal Scientific Reports.

Pesquisadores de vários institutos especializados no Piemonte, Ligúria e Vale d'Aosta confirmaram a partenogênese todos os anos, desde 2020, em duas fêmeas de tubarão Mustelus mustelus, de 18 anos, e que vivem desde 2010 em um enorme aquário na Sardenha.