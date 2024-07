EUA: Por que Democratas usam burro e Republicanos elefante em símbolo?

A escolha se relaciona com as campanhas eleitorais do século XIX e estabeleceu a iconografia popular dos dois partidos nos Estados Unidos; entenda

A figura do Tio Sam pode ser a personificação dos Estados Unidos no imaginário popular, mas não foi um representante humano o escolhido para simbolizar os principais partidos do país. Na verdade, as mascotes indiscutíveis do Partido Democrata e Republicano são, respectivamente, um burro e um elefante.

A resposta para a popularização da iconografia animal utilizada em banners e anúncios de TV vem do século XIX e pertence ao cartunista Thomas Nast. A ideia, por outro lado, não foi totalmente original e outros artistas já representavam o Partido Democrata como um burro antes das charges de Nast nos anos de 1870 e 80.

O elefante dos Republicanos também foi conceitualizado nas charges da época e aparece na edição de 1874 da Harper’s Magazine como mais um trabalho de Thomas Nast, um contratado da revista. A peça foi intitulada “The Third Term Panic”.