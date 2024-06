Justiça uruguaia obriga Uber a reconhecer 'vínculo trabalhista' com motorista

A Justiça uruguaia obrigou a empresa americana de serviços de transporte Uber a reconhecer vínculos trabalhistas com um de seus motoristas, o que até o momento não tinha precedentes no país sul-americano.

O Tribunal de Apelações do Trabalho confirmou a decisão de primeira instância a favor do motorista demandante emitida em março e ordenou que a Uber o registrasse como "trabalhador vinculado" perante o órgão uruguaio de previdência social BPS, de acordo com uma decisão divulgada na terça-feira (18) a qual a AFP teve acesso.

A sentença condenou a Uber a contratar um seguro contra acidentes de trabalho e doenças ocupacionais, bem como regularizar toda a documentação trabalhista relativa à vinculação do motorista e pagar as diferenças salariais solicitadas.