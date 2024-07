Fóssil de dinossauro de 230 milhões de anos é encontrado após chuvas na região Sul O atual pampa gaúcho, na fronteira com o Uruguai e a Argentina, abriga centenas de sítios paleontológicos, visíveis sobretudo por seu solo avermelhado, que ajudam a compreender o remoto período Triássico 12:07 | 19/07/2024 Autor AFP AFP Autor Ver perfil do autor Tipo Notícia

Foto divulgada pela Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) em 18 de julho de 2024, mostrando parte de um fóssil de dinossauro descoberto em São João do Polesine, Rio Grande do Sul, Brasil. As fortes chuvas que causaram inundações históricas no sul do Brasil no início deste ano revelaram um fóssil de dinossauro "muito bem preservado" com cerca de 230 milhões de anos, disseram os cientistas Crédito: Universidade Federal de Santa Maria / AFP

As chuvas intensas que causaram inundações históricas no sul do Brasil revelaram um fóssil de dinossauro de cerca de 230 milhões de anos "quase completo" e com "uma preservação muito boa", afirmaram cientistas. O fóssil foi descoberto em maio no município de São João do Polêsine, no Rio Grande do Sul, em um importante sítio paleontológico do Triássico. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Este período entre 250 e 200 milhões de anos atrás é anterior ao Jurássico, que foi popularizado pela saga de Hollywood "Jurassic Park".

Após quatro dias de escavações, uma equipe de paleontólogos da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) conseguiu recuperar e transportar o bloco de rochas com o esqueleto fossilizado. De acordo com as primeiras observações, trata-se de um indivíduo com cerca de 2,5 metros de comprimento da família Herrerasauridae, predadores carnívoros que habitaram os atuais pampas da Argentina e do Brasil. "Esse material é interessante porque, além de estar entre os dinossauros mais antigos do mundo, ele está quase completo e tem uma preservação muito boa. Então ele vai nos trazer muita informação a respeito da anatomia desses dinossauros", explicou à AFP Rodrigo Temp Müller, que liderou as escavações.

Segundo o especialista, este é possivelmente o segundo exemplar mais completo de um Herrerasauridae encontrado até agora. O primeiro foi descoberto em 2014 nesta mesma região e revelou-se uma espécie até então desconhecida, que recebeu o nome de Gnathovorax cabreirai. Trabalho delicado Contudo, é necessário realizar testes para determinar se os fósseis correspondem a outro indivíduo desta espécie ou a uma nova, de acordo com Temp Müller. O trabalho no laboratório para extrair os ossos e preservá-los pode levar "alguns meses", visto que é um processo "bem minucioso, quase cirúrgico". "Cada partezinha que a gente possa vir a estragar vai ser uma informação que talvez a gente não tenha como recuperar mais", acrescentou. Uma vez retirados, os ossos serão objeto de análises de anatomia comparada e outros estudos.

Os dados são processados com programas de computador que mostram o grau de parentesco do animal e outras informações que ajudarão a "entender um pouco mais da evolução do grupo". Posteriormente os resultados serão divulgados em publicações científicas. Chuvas reveladoras O atual pampa gaúcho, na fronteira com o Uruguai e a Argentina, abriga centenas de sítios paleontológicos, visíveis sobretudo por seu solo avermelhado, que ajudam a compreender o remoto período Triássico.