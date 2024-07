Bilionário americano compra esqueleto de dinossauro mais caro do mundo

O bilionário americano Ken Griffin comprou, por 44,6 milhões de dólares(valor em mais de 240 milhões de reais), o esqueleto de dinossauro mais caro do mundo, com o objetivo final de emprestá-lo a uma instituição nacional para exibi-lo.

A informação, revelada pelo Wall Street Journal, foi confirmada à AFP por uma fonte próxima da transação.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Dono do fundo de pensões Citadel e grande doador do Partido Republicano, Griffin já gastou cerca de 43 milhões de dólares (mais de 235 milhões de reais na cotação atual), em novembro de 2021, para adquirir uma cópia original da Constituição dos EUA, que emprestou a um museu no estado do Arkansas.