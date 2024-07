Incêndio atinge torre da Catedral de Notre Dame de Rouen em Paris

A igreja já havia sido atingida por um incêndio de grandes proporções em 2019, e a restauração ainda continuava. Agora, a igreja foi esvaziada e os serviços de emergências estavam no local combatendo o fogo.

A igreja passou por um incêndio de grandes proporções em 2019 e ainda passava por restauração . No incêndio desta quinta, cerca de 70 bombeiros e outros 40 funcionários trabalhavam para debelar as chamas.

A torre agulha da catedral estava coberta por panos e andaimes háa semanas por causa das obras de restauração. De acordo com a prefeitura, a igreja agora foi esvaziada e os serviços de emergências estavam no local combatendo o fogo.

De acordo com informações publicadas pela CNN Brasil, as forças de segurança fizeram um cordão de isolamento no entorno da igreja. Segundo a prefeitura, não há relatos de vítimas, já que a extensão de possíveis danos pelo novo incêndio ainda não foi mensurada.