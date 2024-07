Perna de criminoso fica em chamas após ele tentar atear fogo em um centro comercial no Canadá

A perna de um homem ficou em chamas após ele e outro criminoso tentarem atear fogo em um centro comercial na cidade de Richmond, no Canadá.

O episódio foi divulgado pela Polícia Montada Real do Canadá no último dia 3 de julho, no entanto, o caso ocorreu no dia 24 de abril. As informações são do O GLOBO.

Conforme as Forças de Segurança local, dois criminosos mascarados quebraram uma janela de um centro comercial e arremessaram um objeto em chamas contra o imóvel. Contudo, a tentativa falha e o fogo se concentra na perna da calça de um dos homens.