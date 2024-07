EUA endurece normas de importação de aço e alumínio procedentes do México

Os Estados Unidos anunciaram nesta quarta-feira (10) regras mais rigorosas para a importação de aço e alumínio procedentes do México, com o objetivo de evitar que produtos de origem chinesa driblem as tarifas.

As medidas adotadas pelo governo do presidente Joe Biden durante a temporada eleitoral são as mais recentes de uma série de iniciativas para proteger os Estados Unidos do excesso de capacidade industrial da China, que Washington tem repetidamente alertado que poderia resultar em uma inundação de produtos a preços desleais.

De acordo com Lael Brainard, conselheira econômica da Casa Branca, o aço que chegar através do México só poderá se beneficiar da isenção de tarifas se for fundido em território mexicano, nos Estados Unidos ou no Canadá. Caso contrário, estará sujeito a tarifas de 25%.