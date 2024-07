Acidente de ônibus no interior de SP deixa 10 mortos e 42 feridos

O ônibus "transitava pela rodovia quando bateu em um pilar de sustentação de um viaduto. Foram contabilizadas 52 vítimas, das quais 10 morreram no local", informou a Secretaria de Segurança Pública (SSP) do estado de São Paulo à AFP.

O acidente ocorreu na madrugada no km 170 da Rodovia SP-127 da região de Itapetininga.

Pelo menos dez pessoas morreram e 42 ficaram feridas nesta sexta-feira (5) no estado de São Paulo, quando o ônibus turístico em que viajavam colidiu contra um viaduto, informaram as autoridades.

Os feridos foram atendidos por equipes de emergência e bombeiros e levados ao Hospital Dr. Léo Orsi Bernardes (Hlob), ao Conjunto Hospitalar de Sorocaba (CHS) e ao Hospital Adib Jatene, também em Sorocaba.

Cinco estavam em estado grave e o restante apresentava lesões moderadas a leves.

De acordo com o boletim de ocorrência coletado pelo departamento de Transporte do estado de São Paulo, o motorista relatou que dirigia normalmente quando, "por motivos a serem esclarecidos", ocorreu uma falha mecânica e a direção do veículo ficou bloqueada.