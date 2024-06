50 quilos de maconha são apreendidos em ônibus de turismo

Um homem foi preso em flagrante nessa quinta-feira, 27, transportando 50, 827 quilos de maconha em um ônibus de turismo que vinha do Rio de Janeiro com destino a Varjota, a 300,18 quilômetros (km) de Fortaleza.

De acordo com a Polícia Militar do Ceará (PMCE), os agentes da Força Tática de Nova Russas receberam informações de que um ocupante do ônibus levava um carregamento de drogas. A informação foi repassada pelo setor de inteligência do 7º Batalhão da Polícia Militar.

A maconha estava dividida em 50 tabletes, e o material foi levado à delegacia de Nova Russas com o suspeito, identificado como Denilson Bezerra de Sousa Mendes. Ele foi colocado à disposição da Justiça.