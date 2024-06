Conheça recordista mundial de 58 anos que passa mais de 4h fazendo prancha abdominal

Donna Jean Wilde, canadense de 58 anos, conquistou o recorde mundial de maior tempo na posição de prancha abdominal em Magrath, Canadá, entrando para o Guinness World Records. O resultado impressionante foi alcançado após ela passar 4 horas, 30 minutos e 11 segundos na posição, superando em 10 minutos o recorde anterior da atleta canadense Dana Glowacka, obtido em 2019.

A prova foi supervisionada por Tina Shi, juíza oficial do Guinness World Records. A posição de prancha consiste em permanecer com os cotovelos e antebraços apoiados no chão e as mãos alinhadas com os ombros, com a cabeça alinhada com olhar para baixo, as pernas devem permanecer esticadas e os dedos dos pés apontados para frente. Confira foto do recorde:

