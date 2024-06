Família pede mais de R$ 435 mil à Nasa por lixo espacial que atingiu casa

Uma família americana está exigindo mais de 80 mil dólares (R$ 435 mil) da Nasa devido a um pequeno fragmento de lixo espacial que caiu do espaço e atravessou o teto de sua casa na Flórida, informou nesta sexta-feira, 21, um escritório de advocacia.

O problema do lixo espacial tem crescido junto com o aumento do tráfego para o espaço, e a resposta da Nasa pode estabelecer um precedente sobre como futuras reclamações serão tratadas, disse o escritório de advocacia Cranfill Sumner em um comunicado.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Soneto para E.T.? Nasa enviará poema em mensagem ao espaço; CONFIRA