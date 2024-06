Educação: o desafio de identificar crianças superdotadas na Venezuela

No país, os professores do setor público têm salários de pouco mais de 100 dólares (542 reais) por mês, o que os obriga a terem outros empregos para viver

Valerith Ortega, de 10 anos, lê atentamente cada pergunta enquanto se acomoda na cadeira. Está ansiosa: é finalista em uma prova para identificar crianças com altas capacidades na Venezuela, um desafio para um sistema educacional colapsado.

Valerith vive em Montalbán, no estado de Carabobo (centro-norte), com próspero passado agrícola, mas um difícil presente no comércio. Concluiu o quarto ano do ensino fundamental na escola pública, com aulas duas ou três vezes por semana, embora seu nível seja mais avançado.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"As tarefas são muito fáceis para nós e frequentemente nos tiram da sala e nos levam a outra mais avançada para nos ensinarem este conteúdo", disse a menina após realizar a última prova das Olimpíadas Escolares de Linguagem com outros 198 estudantes do país.