Pesquisadores descobrem nova coloração de pelagem em gatos na Finlândia

Conforme Heidi Anderson, da Mars Petcare Science e Diagnostics e autora do estudo, a impressão que causa é a de que um gato frajola passou um tempo em uma nevasca. O restante da pelagem continua a forma clássica deles: pescoço, peito, barriga e patas totalmente brancos.

Em um estudo publicado na revista Animal Genetics, pesquisadores finlandeses identificaram um novo padrão de pelagem em gatos, intitulado como “salmiak”, um tipo de doce feito de alcaçuz salgado . A cor é formada por uma mutação genética que já era conhecida em Helsinque, na capital da Finlândia. O pelo se assemelha a coloração de felinos preto e branco, que no Brasil são conhecidos popularmente como “ frajola ”.

Os padrões conhecidos como “mutação finlandesa” foram vistos pela primeira vez em três gatos no centro da Finlândia, em 2007.

“A descoberta da variante salmiak enriquece nossa compreensão da genética das cores do pelo felino”, afirmou Heidi à BBC Science Focus.

Para que o estudo fosse realizado, os pesquisadores analisaram 181 gatos a fim de detectar a ausência do gene KIT nos felinos com pelagem diferenciada, confirmando assim a relação entre o gene e a coloração.

No entanto, só em 2019, pesquisadores da Universidade de Helsinque procuraram gatos com padrão semelhante. A busca contou com o auxílio de um jornal finlandês. Ao todo, quatro gatos que atendiam aos requisitos passaram por uma coleta de DNA.

Com base nisso, Heidi Anderson, que tem especialização em genética felina, foi convocada para verificar se havia algo incomum na genética desses gatos. Ela realizou testes de DNA e confirmou que um “pedaço” grande do código genético estava faltando, o que resultava na cor um pouco incomum dos gatos.

“O padrão salmiak de pelos brancos é mais perceptível em gatos completamente pretos, mas pode ocorrer com diferentes fundos de cores, incluindo, por exemplo, tigrado marrom, escama de tartaruga, e azul russo, tanto em gatos machos quanto fêmeas", consta na pesquisa.

Inicialmente, os pesquisadores acreditavam que essa variação levava os gatos a serem inférteis, mas isso foi refutado após um deles dar à luz a filhotes.