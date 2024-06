Incêndio em paiol de munições deixa 9 mortos e 46 feridos no Chade

Pelo menos nove pessoas morreram e 46 ficaram feridas, em muitos casos com gravidade, após um incêndio em um depósito de munições em N'Djamena, a capital do Chade, informou o governo do país africano nesta quarta-feira (19).

O balanço ainda pode piorar, dado que alguns feridos estão em estado "extremamente grave", assinalou o ministro de Saúde Pública, Abdelmadjid Abderahim, sem dar detalhes sobre o número de vítimas civis e militares.

"Desejo dizer a meus compatriotas que a situação está sob controle e pedir que mantenham a calma", disse a jornalistas o presidente do país, Mahamat Idriss Déby Itno, durante uma visita ao local da explosão.