Netanyahu dissolve o gabinete de guerra

Um funcionário de alto escalão do governo confirmou, nesta segunda-feira (17), a dissolução do gabinete de guerra de Israel, criado após os ataques sem precedentes de 7 de outubro do movimento islamista palestino Hamas, após a renúncia na semana passada do centrista Benny Gantz. A imprensa local informou algumas horas antes que o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, anunciou a dissolução do grupo durante uma reunião do gabinete de segurança no domingo. A fonte do governo, que pediu anonimato, confirmou a dissolução do grupo e destacou que o gabinete de segurança tomará as "decisões sobre as questões relacionadas com a guerra".

O gabinete de segurança, que inclui o ministro da Defesa Yoav Gallant, o ministro de Assuntos Estratégicos Ron Dermer e o conselheiro de Segurança Nacional Tzachi Hanegbi, é o principal órgão de decisões sobre os temas vinculados à guerra com o Hamas. Gantz, líder do partido União Nacional (centro), abandonou a coalizão de governo há uma semana. Além dele, Gadi Eisenkot também deixou o gabinete. "Quando [Gadi] Eisenkot e [Benny] Gantz entraram no governo, isto aconteceu com a condição de que o gabinete de guerra seria formado", afirmaram fontes próximas à questão.

"Agora que saíram, não é mais necessário. Isto significa que o gabinete de segurança, que é de fato o órgão responsável por tomar as decisões, se reunirá com mais frequências", acrescentaram as fontes. Mas, segundo a imprensa, a medida pretende acabar com as tentativas dos ministros de extrema-direita Ben Gvir e Bezalel Smotrich de entrar para o gabinete de guerra desde o início do conflito. - Bombardeios - Na Faixa de Gaza, Israel voltou a bombardear o território palestino, mas os combates diminuíram nesta segunda-feira, após o primeiro dia de relativa calma, no qual os muçulmanos celebram a festa do Eid al Adha. O Exército israelense anunciou no domingo, durante o primeiro dia do Eid al Adha, a instauração de uma pausa diurna em suas operações militares, entre 8h00 e 19h00 (2h00 às 13h00 Brasília) em uma área do sul de Gaza para facilitar a entrada de ajuda humanitária pelo posto de Kerem Shalom. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, defendeu no domingo à noite, em uma mensagem por ocasião do Eid, a aplicação do plano de cessar-fogo que seu governo apresentou no mês passado e reiterou que este "é o melhor meio para acabar com a violência em Gaza" e de ajudar os civis que sofrem "os horrores da guerra entre o Hamas e Israel. Na Cidade de Gaza, fontes do Hospital Batista Al-Ahli afirmaram que dois bombardeios deixaram cinco mortos e vários feridos.

O porta-voz da Defesa Civil de Gaza, Mahmoud Basal, disse à AFP que o Exército israelense executou dois bombardeios durante a noite que atingiram um apartamento e uma casa e deixaram "vários mártires, incluindo uma criança e um idoso. "O restante da Faixa de Gaza está sob uma calma relativa", acrescentou. O Exército anunciou que a "pausa tática local" de suas atividades prosseguirá "todos os dias e até novo aviso" na área que vai da passagem de Kerem Shalom, em Israel, até a estrada de Salahedin, em Gaza, e em direção ao norte do território palestino.