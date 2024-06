Kate Middleton faz primeira aparição pública oficial após diagnóstico câncer; veja

Ocasião ocorreu neste sábado, 15, durante o desfile anual Trooping the Color, cerimônia militar que marca o aniversário do rei da Inglaterra, rei Charles III

A ocasião ocorreu neste sábado, 15, durante o desfile anual Trooping the Color, cerimônia militar que marca o aniversário do rei da Inglaterra, rei Charles III. O monarca, por sua vez, também está recebendo tratamento para câncer .

A princesa acompanhou o evento de uma varanda com as crianças e não se juntou aos outros membros da realeza no desfile. Ficou no mesmo local até o fim, onde pôde ser vista sorrindo e aplaudindo.

Kate enfrenta um câncer e tratamento “tem um bom progresso”

Esta foi a primeira aparição pública da princesa desde o Natal. Por meses, especulou-se sobre o sumiço da princesa. Um esclarecimento se deu apenas em março deste ano, quando a princesa revelou o câncer, afirmando que estava fazendo sessões de quimioterapia.