Tecnologia acompanha dia a dia de idosos na China

Monitorar a qualidade do sono pela internet, pegar um objeto com um braço robótico ou contar as calorias de uma refeição. Com uma população cada vez mais envelhecida na China, a tecnologia busca acompanhar o dia a dia dos idosos. Centenas de aposentados participaram nesta semana de uma feira em Xangai inteiramente dedicada a expor invenções pensadas para facilitar o seu cotidiano. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Em 2022, a China tinha cerca de 215 milhões de pessoas com mais de 65 anos, em uma população de 1,4 bilhão, segundo dados oficiais.

A população aumentou de forma constante em 60 anos, mas está em declínio desde 2020. A situação suscita receios de uma redução acentuada da população ativa e uma pressão maior sobre o sistema de saúde, uma vez que o país tem cada vez mais idosos. Com muitas famílias com apenas um filho, é difícil que eles cuidem exclusivamente de seus pais. Este cenário foi captado pelos expositores, que propõem usar a tecnologia como remédio. Yu, de 64 anos, observa atentamente a demonstração de uma cadeira automática para subir escadas e um equipamento para transferir uma pessoa da cama para uma cadeira de rodas.

"Hoje em dia há cada vez menos jovens e cada vez mais idosos. Estes produtos inteligentes podem oferecer melhores serviços aos idosos", afirma ele. Em outro estande, a empresa Innopro, de Shenzhen (sul), promete às famílias o monitoramento constante e de alta tecnologia dos hábitos dos idosos, através de relógios inteligentes, detectores de movimento e dispositivos de medição de temperatura. Seus clientes incluem casas de repouso e administrações locais. "Para as instituições, a esperança é poupar nos custos trabalhistas, porque é necessário fazer monitorações [em cada residente] todas as noites", explica Jin Guohui, funcionário da Innopro. - Diferenças geracionais - Outra empresa, Eihoo Health Management, que administra refeitórios para idosos, apresenta um prato de comida acompanhado de um chip que permite identificar o que está sendo servido. Ao pagar, o aparelho lê as informações do chip e oferece um relatório nutricional completo com a quantidade de calorias e a quebra de proteínas, carboidratos e gorduras. Os usuários regulares podem configurar cartões de pagamento que monitoram seu peso, hábitos nutricionais e dados de saúde.