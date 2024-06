Juiz americano autoriza a liquidação dos bens de famoso teórico da conspiração

Alex Jones, que acumulou fortuna através de plataformas de internet como a InfoWars, havia afirmado que o tiroteio na escola primária Sandy Hook em Connecticut, em 2012, foi fabricado pelo governo e por defensores do controle de armas como uma desculpa para regulá-las, e que ninguém morreu no ataque.

A decisão do juiz Christopher López, de um tribunal de falências de Houston, põe em dúvida o futuro do site de extrema direita InfoWars, que há muito tempo é famoso por propagar informações consideradas conspiratórias ou falsas.

Após essas declarações, Jones foi condenado a pagar quase US$ 1,5 bilhão (R$ 8 bilhões na cotação atual) em danos e prejuízos como reparação aos familiares das vítimas. Ele posteriormente se declarou em falência no Texas, seu estado natal, e disse que seus passivos excediam em muito seus ativos, que poderiam chegar a US$ 10 milhões (R$ 53,6 milhões).

"Provavelmente este será o fim da InfoWars muito, muito em breve. Se não hoje, nas próximas semanas ou meses. Mas é apenas o começo da minha luta contra a tirania", disse Jones, antes de entrar no tribunal nesta sexta-feira.

O teórico da conspiração, que apoiou as infundadas teorias que alegavam fraude nas eleições de 2020 em prejuízo a Donald Trump, disse que seu caso foi "um ensaio" do que agora ocorre com o ex-presidente republicano, considerado culpado de 34 crimes graves por falsificação de registros contábeis no mês passado em Nova York e que enfrenta outras acusações.

A loja online da InfoWars promove suplementos e estimulantes de testosterona enquanto o site afirma que o governo está feminilizando os homens ou os tornando homossexuais através do uso de contaminantes químicos.

Jones assegurava que seu público poderia sobreviver a vários cenários apocalípticos com outros produtos fornecidos por sua loja: alimentos estocáveis, coletes à prova de balas e até componentes para armas caseiras.

