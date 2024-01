Musk reativa perfil do X do propagador de fake news Alex Jones

Desde a aquisição da plataforma por US$ 44 bilhões no ano passado, as decisões tomadas pelo criador da Tesla causaram muitas controvérsias

A conta de Jones já está visível novamente e sua última publicação é do dia 6 de setembro de 2018, quando os proprietários anteriores da plataforma baniram permanentemente o extremista e seu site “InfoWars” por violar as políticas de comportamento abusivo. Ele também foi banido pelo Facebook e pelo YouTube.

A votação recebeu 1.966.125 votos e foi encerrada com 70,1% a favor da conta de Alex ser restabelecida contra 29,9% que não concordaram com a decisão. “O povo falou e assim será”, escreveu Musk em resposta à enquete finalizada na madrugada deste domingo.

O radialista e extremista estadunidense Alex Jones , conhecido por espalhar desinformação, teve sua conta reativada no X (antigo Twitter) na manhã deste domingo ,10. A decisão aconteceu após o bilionário Elon Musk publicar no sábado, 9, uma enquete em seu perfil da rede social.

A decisão do dono do X ocorre um ano depois dele ter afirmado, em novembro de 2022, que nunca deixaria Alex voltar à rede social por causa de seus comentários questionáveis e polêmicos. O bilionário, na época, explicou sua posição citando versículos bíblicos e relatando sua própria experiência pessoal ao perder seu primeiro filho devido à síndrome da morte súbita infantil.

“Meu filho primogênito morreu em meus braços. Senti seu último batimento cardíaco. Não tenho piedade de ninguém que use a morte de crianças para ganho, política ou fama”, tuitou o fundador da SpaceX. Em 2022, Alex Jones foi condenado a pagar US$ 1,1 bilhão às famílias de vítima da tragédia de Sandy Hook, tiroteio em escola primária no qual 26 crianças e professores foram assassinados. O conspiracionista negava a veracidade do massacre.

A decisão de reativar a conta do radialista pode afastar ainda mais os anunciantes do X. Eles vêm abandonado a plataforma devido à preocupação com a falta de moderação de conteúdo temendo que as suas marcas apareçam ao lado de conteúdo ofensivo e repulsivo, motivados pelo próprio Musk, que endossou uma teoria da conspiração antissemita em novembro. Elon pediu desculpas dias depois por sua postagem, mas o boicote dos anunciantes continuou.

Para substituir a receita que dependia das grandes marcas, o X tem buscado o apoio de pequenas empresas. Na sexta-feira, 8, a CEO da plataforma, Linda Yaccarino publicou “Se você é uma pequena empresa e tem uma ideia de produto para nós ou uma nova maneira de ajudá-lo melhor, por favor compartilhe nos comentários”.

“Estou totalmente em desacordo sobre o que disse sobre Sandy Hook, mas somos uma plataforma que acredita na liberdade de expressão ou não?”, questionou o empresário ao se referir a reativação do perfil de Alex Jones.